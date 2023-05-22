Haberler Yaşam Haberleri Otoyollarla birbirine bağlı 417 antik Maya şehri bulundu
Giriş Tarihi: 23.5.2023

Otoyollarla birbirine bağlı 417 antik Maya şehri bulundu

Otoyollarla birbirine bağlı 417 antik Maya şehri bulundu
Guatemala'da yoğun bir ormanlık arazide, geçmişi MÖ 1000 yıllarına kadar giden 417 antik Maya şehri keşfetti. ABD-Guatemalalı arkeologlar 177 kilometrelik otoyollarla birbirine bağlanan, yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan şehirler, tarihçileri antik Maya uygarlığı hakkında bildiklerini yeniden düşünmeye zorluyor. Bir yol ve şehir ağı, hidrolik sistemler ve tarımsal altyapı keşfi, Orta Amerika'da yaşayan toplulukların düşünülenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Mısır piramitleri kadar etkili keşfin Amerika kıtası tarihini değiştirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi. DIŞ HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Sevinç’in Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına Muharrem İnce’den yalanlama: Tümü gerçek dışı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak? Bakan Yanık'tan dikkat çeken açıklamalar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 11 kurucu üye: Hayal kırıklığı ve vebali daha fazla taşıyamıyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun
Son dakika! New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! İlk açıklama geldi: Oy verme işlemleri etkilenmeyecek
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyollarla birbirine bağlı 417 antik Maya şehri bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA