Otoyollarla birbirine bağlı 417 antik Maya şehri bulundu

Guatemala'da yoğun bir ormanlık arazide, geçmişi MÖ 1000 yıllarına kadar giden 417 antik Maya şehri keşfetti. ABD-Guatemalalı arkeologlar 177 kilometrelik otoyollarla birbirine bağlanan, yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan şehirler, tarihçileri antik Maya uygarlığı hakkında bildiklerini yeniden düşünmeye zorluyor. Bir yol ve şehir ağı, hidrolik sistemler ve tarımsal altyapı keşfi, Orta Amerika'da yaşayan toplulukların düşünülenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Mısır piramitleri kadar etkili keşfin Amerika kıtası tarihini değiştirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi. DIŞ HABERLER