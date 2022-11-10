ÖTV indirimi ne zaman, gelecek mi, otomobil fiyatları düşecek mi? Otomobilde ÖTV indirimi ile ilgili yeni gelişme!

Aralık ayı ile birlikte ise EYT ile ilgili düzenleme gündeme gelecek. Bütün bu çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre AK Parti Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.