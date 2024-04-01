Oy vermeye giderken kazada hayatını kaybetti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Antalya'dan oy vermek için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olan Kasım Ş.'nin kullandığı otomobil, Kalaba yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fadime K.'nın (85) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Kasım Ş. ile birlikte Osman Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Manisa'da raylardan yoluna karşısına geçmeye çalışırken yolcu treninin çarptığı Gönül Göçmen (49), hayatını kaybetti.Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.