Oyuncak Hikayesi Karakterleri - Toy Story Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Oyuncak Hikayesi karakterleri film vizyona girdiği ilk andan itibaren seyircinin beğenisini kazanmış ve büyük küçük herkes tarafından severek izlenmiştir. Oyuncak Hikayesi karakter isimleri yapımcılar tarafından özel olarak belirlenmiş ve her karaktere kendine has özellikler yüklenmiştir. Oyuncak Hikayesi karakterleri incelendiğinde her karakterin ismine ve türüne göre çok uyumlu davrandığı gözlemlenir. İşte seriyi izleyecekler için Toy Story karakterleri hakkında ön bilgi...

Oyuncak Hikayesi Karakterleri

Oyuncak Hikayesi animasyon filminde pek çok karakter vardır. Bunların tamamını özellikleriyle saymak yerine filmde etkileyici rolleri olan ana karakterleri saymayı ve bunların hakkındaki genel özellikleri vermek en doğrusu olacaktır. İşte Oyuncak Hikayesi karakterleri ve özellikleri…

Woody: Woody, oyuncak bir kovboydur ve Toy Story yapımının ana karakterlerindir. Woody, kendi takımının önderidir ve ekibini devamlı koruyan bir yapısı vardır. O aidiyet duygusu yüksek olan, sorumluluk sahibi bir oyuncaktır.

Buzzy Lightyear: Buzzy, filmde en beğenilen karakterlerden bir tanesidir. Kendisi uzay temasını yansıtan bir oyuncak olmanın yanı sıra filmin başında kendisinin gerçekten de bir uzaylı olduğuna kendini inandırmıştır. Buzzy çok cesur ve maceracı bir karakterdir.

Jessie: Jessie de Woody gibi kovboy olan oyuncaklardandır. Woody ile yeni yeni arkadaşlık kurmaktadır ve enerjik yapısıyla hızlıca fark edilen karakterlerden biridir. Jessie Oyuncak Hikayesi 2 filminde ortaya çıkar ve maceralarda kilit bir rol üstlenir.

Mr. Potato Head: Patates biçimindeki oyuncağın espri yeteneği son derece yüksektir. Oyuncaklar arasında popüler bir yeri olan Potato Head, devamlı ekibi güldürür ve vücudundaki parçalarla oynayarak eğlenceli biçimlere bürünür.

Rex: Rex ekibin dinazorudur. Endişesi ve korkaklığıyla bilinir. Fakat yeri geldiğinde içindeki cesareti ve azmi ortaya koymak gibi bir özelliği de vardır.

Rex ekibin dinazorudur. Endişesi ve korkaklığıyla bilinir. Fakat yeri geldiğinde içindeki cesareti ve azmi ortaya koymak gibi bir özelliği de vardır. Hamm: Domuz türündeki oyuncak bir kumbaradır. Espri anlayışı yüksek, eğlenceli fakat bir o kadar da sakin yapıda bir oyuncaktır. Kendisinin filmde çok önemli rolleri olmasa bile Hamm filmdeki komik anları yaratan ve izleyici güldüren oyuncaktır.

Oyuncak Hikayesi Karakter İsimleri

Toy Story yani Türkçe ismiyle Oyuncak Hikayesi adındaki yapımın ana karakterlerini açıklamalı bir şekilde bir üst başlıkta paylaştık. Fakat filmdeki bütün karakterleri saymak gerekirse aşağıdaki liste kapsamlı bir Oyuncak Hikayesi karakter rehberi olmaya yetecektir. İşte filmlerde yer alan bütün Oyuncak Hikayesi karakterleri…