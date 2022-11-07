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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Oyuncak içine bomba düzeneği

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Oyuncak içine bomba düzeneği
İstanbul Şişli'de geçtiğimiz eylül ayında silahlı terör örgütü DHKP-C'nin hücre evine düzenlenen ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, patlayıcı madde olduğu tespit edilen toz maddeler, düzeneği hazırlanmış uzaktan kumanda, tuzaklanma için kullanılan teçhizat ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirilen hücre evi adeta bomba imalathanesi çıktı.
Evde ele geçirilen cep telefonları, oyuncak arabalar, kibrit çöpü gibi malzemelerin bomba gizleme ya da güçlendirmede kullanıldığı, ilaç kapsüllerinin ise içine az miktarda bomba malzemesi doldurularak suikast amacıyla kullanılabileceği belirlendi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü el konulan patlayıcı maddelerle ilgili inceleme başlattı. Bomba yapımıyla ilgilerinin bulunmadığını öne süren 2 şüpheli tutuklandı.

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Oyuncak içine bomba düzeneği
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