Öz çocuklarını kaçırıp eski eşinden fidye istedi

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E.'den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), kentten ayrıldı. En son Gaziantep'te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E.'den, Suriye'ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı. 26 Ağustos sabahı tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi'ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E. yoktu. Çocuklarını her yerde aradı, ancak bulamayınca kayıp müracaatında bulundu. Kayıp iki kardeşi arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hafta önce baba Halil E.'yi telefonla arayan bir kişi "Çocuklarının yerini biliyorum.Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim" diyerek fidye istedi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda arayan numaranın konumu telefon sinyalinden tespit edildi. Ankara'ya giderek titiz bir çalışma yapan JASAT'ın polisle yaptığı başarılı operasyonla öz anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuk, saklandıkları bağ evinde bulundu. Gözaltına alınan anne Fatema E. ve suç ortağı olan sevgilisi Halid E. (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid E.'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınan iki kardeşin, babalarına teslim edilecekleri öğrenildi.