Haberler Yaşam Haberleri Öz çocuklarını kaçırıp eski eşinden fidye istedi
Giriş Tarihi: 19.10.2022

Öz çocuklarını kaçırıp eski eşinden fidye istedi

Denizli’de Fateme E. boşandıktan sonra babalarında kalan oğlu ve kızını kaçırdı. Ardından sevgilisi, kadının eski eşini arayıp 5 bin lira fidye istedi. Kadın ile sevgilisi Ankara’da yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öz çocuklarını kaçırıp eski eşinden fidye istedi
Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E.'den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), kentten ayrıldı. En son Gaziantep'te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E.'den, Suriye'ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı. 26 Ağustos sabahı tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi'ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E. yoktu. Çocuklarını her yerde aradı, ancak bulamayınca kayıp müracaatında bulundu. Kayıp iki kardeşi arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hafta önce baba Halil E.'yi telefonla arayan bir kişi "Çocuklarının yerini biliyorum.



Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim" diyerek fidye istedi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda arayan numaranın konumu telefon sinyalinden tespit edildi. Ankara'ya giderek titiz bir çalışma yapan JASAT'ın polisle yaptığı başarılı operasyonla öz anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuk, saklandıkları bağ evinde bulundu. Gözaltına alınan anne Fatema E. ve suç ortağı olan sevgilisi Halid E. (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid E.'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınan iki kardeşin, babalarına teslim edilecekleri öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Hamza Dağ canlı yayında son anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Ulusal Staj başvuruları başladı
Temel Karamollaoğlu'ndan akla zarar sözler: Yine savunma sanayisini hedef aldı
İstanbul Arnavutköy’de can pazarı! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...
AB'den yeni doğal gaz hamlesi: Ursula von der Leyen açıkladı!
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir? Güneş Tutulmasında en çok hangi burç etkilenecek?
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sosyetenin konuştuğu düğündeki ilginç detay! Düğün fotoğrafçısı out, yeni moda düğün ressamı!
Son dakika: Fransız çimento fabrikası Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Öz çocuklarını kaçırıp eski eşinden fidye istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA