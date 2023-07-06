Haberler Yaşam Haberleri Özbekistanlı kadın deport edilecek... Trafikte anormal hareketler yapmıştı
Giriş Tarihi: 6.7.2023 15:30 Son Güncelleme: 6.7.2023 15:31

Özbekistanlı kadın deport edilecek... Trafikte anormal hareketler yapmıştı

İstanbul Esenyurt’ta bir akaryakıt istasyonu önünde sağa sola dönerek ne yaptığını bilmeyen hareketler yapan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu öne sürülen kadının Özbekistan uyruklu F.F. olduğu öğrenildi. Genç kadın emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Özbekistanlı kadın deport edilecek... Trafikte anormal hareketler yapmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün gece saat 01.12 sıralarında Esenyurt İlçesi Cumhuriyet Mahallesi E-5 yolu üzerindeki bir benzin istasyonu önünde aşırı alkollü ve yolda ne yaptığını bilmeyen bir şahsın olduğu ihbarını aldı. Hızla olay yerine giden ekiplerce yapılan kontrolde; aşırı alkollü ve kimlik bilgileri tespit edilen Özbekistan uyruklu F.F. isimli kadın gözaltına alındı.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlanan kadın tedavisinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine nakledildi. Bu hastanedeki işlemleri de tamamlanan kadına"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı. Araştırmalarda, şahsın 22 Haziranda ülkeye yasal yollardan giriş yaptığı anlaşıldı. İşlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

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Özbekistanlı kadın deport edilecek... Trafikte anormal hareketler yapmıştı
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