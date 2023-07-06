Özbekistanlı kadın deport edilecek... Trafikte anormal hareketler yapmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün gece saat 01.12 sıralarında Esenyurt İlçesi Cumhuriyet Mahallesi E-5 yolu üzerindeki bir benzin istasyonu önünde aşırı alkollü ve yolda ne yaptığını bilmeyen bir şahsın olduğu ihbarını aldı. Hızla olay yerine giden ekiplerce yapılan kontrolde; aşırı alkollü ve kimlik bilgileri tespit edilen Özbekistan uyruklu F.F. isimli kadın gözaltına alındı.





Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlanan kadın tedavisinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine nakledildi. Bu hastanedeki işlemleri de tamamlanan kadına"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı. Araştırmalarda, şahsın 22 Haziranda ülkeye yasal yollardan giriş yaptığı anlaşıldı. İşlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.