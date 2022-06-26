Haberler Yaşam Haberleri Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazi Koşusu’nu kazanan Özcan Yıldırım’ın hayatı ve biyografisi!
Giriş Tarihi: 26.6.2022 17:30

Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazi Koşusu’nu kazanan Özcan Yıldırım’ın hayatı ve biyografisi!

Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazi Koşusu’nu kazanan Özcan Yıldırım’ın hayatı ve biyografisi!

Özcan Yıldırım az önce 96. Gazi Koşusu’nu kazandı. Ahmet Çelik’in favori olduğu yarışta son düzlükte atak yaparak galibiyeti elde etti. Böylece 8 kez üst üste Ahmet Çelik’in kazanmasına izin vermedi. Vatandaşlar da Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular soruyor? Peki, Özcan Yıldırım kimdir, nereli? İşte detaylar!

96. Gazi Koşusu bitti ve kazanan Secret Power atıyla Özcan Yıldırım oldu.Emrah Karamazı'nın sahip olduğu Secret Power Gazi Koşusu'nda galip geldi. Böylelikle 2 yıl sonra seyircili yapılan yarışın kazananı belli oldu. Vatandaşlar da Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular soruyor? Peki, Özcan Yıldırım kimdir, nereli?

ÖZCAN YILDIRIM KİMDİR?

1985 Siirt doğumludur. 14 çocuklu bir ailenin çocuğudur. Ortaokulu bitirdikten sonra Adana'da kondisyonerlik yapan eniştesi Sadık Akın sayesinde atlar ile tanıştı. Yedekçilik ve atlara binek yapmaya başlayan jokey, 2000 yılında Ekrem Kurt Eğitim Merkezi'ne kaydolur. 2001 yılında arkadaşlarıyla İrlanda Kildare Eğitim Merkezi'ne eğitim için gönderilir. 2002 yılında mezun olur.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR 2022, KAÇ TL?

Bu yılki ödüller belli oldu. Ödüller sıralamasıyla şu şekilde:

Birincilik ödülü 2,5 milyon TL

İkinciye 1 milyon TL

Üçüncüye 500 bin TL

Dördüncüye 250 bin TL

Beşinciye 125 bin TL verilecek.

Aynı zamanda koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak toplam 3.859,700 TL'lik bir ikramiyeyi kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi dahil toplam 4.578,450 TL'ye ulaşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazi Koşusu’nu kazanan Özcan Yıldırım’ın hayatı ve biyografisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA