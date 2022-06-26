Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazi Koşusu’nu kazanan Özcan Yıldırım’ın hayatı ve biyografisi!

96. Gazi Koşusu bitti ve kazanan Secret Power atıyla Özcan Yıldırım oldu.Emrah Karamazı'nın sahip olduğu Secret Power Gazi Koşusu'nda galip geldi. Böylelikle 2 yıl sonra seyircili yapılan yarışın kazananı belli oldu. Vatandaşlar da Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular soruyor? Peki, Özcan Yıldırım kimdir, nereli?