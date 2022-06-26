Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazi Koşusu’nu kazanan Özcan Yıldırım’ın hayatı ve biyografisi!

96. Gazi Koşusu bitti ve kazanan Secret Power atıyla Özcan Yıldırım oldu.Emrah Karamazı'nın sahip olduğu Secret Power Gazi Koşusu'nda galip geldi. Böylelikle 2 yıl sonra seyircili yapılan yarışın kazananı belli oldu. Vatandaşlar da Özcan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular soruyor? Peki, Özcan Yıldırım kimdir, nereli?
1985 Siirt doğumludur. 14 çocuklu bir ailenin çocuğudur. Ortaokulu bitirdikten sonra Adana'da kondisyonerlik yapan eniştesi Sadık Akın sayesinde atlar ile tanıştı. Yedekçilik ve atlara binek yapmaya başlayan jokey, 2000 yılında Ekrem Kurt Eğitim Merkezi'ne kaydolur. 2001 yılında arkadaşlarıyla İrlanda Kildare Eğitim Merkezi'ne eğitim için gönderilir. 2002 yılında mezun olur.
Bu yılki ödüller belli oldu. Ödüller sıralamasıyla şu şekilde:
Birincilik ödülü 2,5 milyon TL
İkinciye 1 milyon TL
Üçüncüye 500 bin TL
Dördüncüye 250 bin TL
Beşinciye 125 bin TL verilecek.
Aynı zamanda koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak toplam 3.859,700 TL'lik bir ikramiyeyi kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi dahil toplam 4.578,450 TL'ye ulaşacak.