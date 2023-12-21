‘Özel bireyler’ kutsal topraklara uğurlandı

Merkezi İstanbul Fatih'te bulunan Eram Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, bünyesindeki engelli 'özel çocukların' ailelerinin talebi üzerine umre projesini hayata geçirdi. Bir iş insanının desteği sonrası yaşları 20 ile 60 arasında değişen 10 özel bireyi ve annesini umre ibadetini yerine getirmek üzere, eğitimlerini tamamladıktan sonra kutsal topraklara gönderdi. Umreye gidecek grubu uğurlamaya aynı zamanda 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı da olan Eram Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç da geldi. Turunç, "Umreye iki hoca ile gidecek olan özel vatandaşlar, 3 gün Mekke'de, 6 gün de Medine'de toplam 9 gün ibadetlerini yapıp dua edecekler.Eram Derneği 25 yıldır özel zihinsel engelliler için çalışma yapıyor" dedi. Umre yolcusu Zafer Ergün Sendur'un annesi Mesude Sendur, "Aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Çocuklarımız da özel insanlar. Ben de özel bir çocuğun annesi olmaktan gururluyum. Hayallerimizde bile yoktu. Oğlum da, 'Anemle birlikte Allah'ın evine gidiyoruz' deyince gözyaşlarıma hâkim olamadım" dedi. Emrah Doğan'ın annesi İlham Puçak Doğan ise, "Orada Gazze'deki şehitler ile çocuklar ve mazlum insanlar için dua edeceğiz" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki Zilan ve 31 yaşındaki Elif isimli kızlarıyla birlikte umreye giden Sema Ava, "5 çocuğum var iki kızım zihinsel engelli. İki kızımla birlikte umreye gitme şansı yakaladım. Dünyanın en mutlu insanıyım. Umremizi yapıp dualarımızı edeceğiz." şeklinde konuştu.