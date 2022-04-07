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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Özel ekip kuruldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Özel ekip kuruldu

Diyarbakır Emniyeti, “Tacizci” denilerek katledilen Ergün Arslan’ın faillerinin bulunması için “özel ekip” kurdu

Diyarbakır Sur'da, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla önce darp edilen, ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü, olayın tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması için "özel ekip" kurdu. Ergün Arslan'ın öldürüldüğü gün taciz olayının yaşanmadığı belirlendi. Arslan'ın taciz olayından 3 gün sonra aynı bölgede fotoğraf çekince çevredekilerin "tacizci" diye öldürdüğü ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, 13 yaşındaki G.S.'nin "Fotoğrafımı çeken bu değil, bıyıklı biriydi" dediği kişinin bulunması amacıyla çalışmalarına başladı. Alanlarında uzman olan ekip, bıyıklı gerçek tacizciyi tespit etmek amacıyla söz konusu bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile işyerlerine ait güvenlik kameralarına incelemeye aldı.



'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'
"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi. Görgü tanıklarının anlattığına göre, son nefesinde bile kelime-i şehadet getirmiş. Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir. Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz, gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır" dedi. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 kişiden 23 yaşındaki B.E., 16 yaşındaki E.H.T ve 16 yaşındaki S.D. tutuklanmıştı.

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Özel ekip kuruldu
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