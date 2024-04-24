Özel güvenlik amiri, tartıştığı yardımcısını sopayla öldürdü

İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda merkezin özel güvenlik amiri Erdal Çaycı, 15 yıllık arkadaşı olan özel güvenlik amir yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü. Olay dün saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı. Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı dövmeye başladı. Atilla Ay olay yerinde yaşamını yitirirken, Erdal Çaycı polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Erdal Çaycı polise verdiği ifadede, Atilla Ay'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çaycı, adliyeye sevk edildi.