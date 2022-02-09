Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerinin evlerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarla değişik tarihlerde düzenlenen 24 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri anlaşılan 67 kişi gözaltına alınırken bunlardan 13'ü adli makamlarca tutuklandı.
ÖZEL HAREKAT YER ALDI
Teknik ve fiziki takip çalışmalarında yakalanan şüphelilerle birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 10 torbacının yakalanmasına yönelik 10 ayrı adrese özel harekat polislerininde yer aldığı eş zamanlı operasyonu 8 sokak satıcısı gözaltına alındı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adreslerde yapılan aramalarda 810,85 gram eroin, 103,72 gram Metamfetamin, 2,53 gram esrar, 9 adet Lyrica, 1 adet Suboxone isimli sentetik ecza, uyuşturucu maddelerin tartımı ve satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan 3 adet hassas terazi ve ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 960 TL para ele geçirildi.