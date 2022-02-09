Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adreslerde yapılan aramalarda 810,85 gram eroin, 103,72 gram Metamfetamin, 2,53 gram esrar, 9 adet Lyrica, 1 adet Suboxone isimli sentetik ecza, uyuşturucu maddelerin tartımı ve satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan 3 adet hassas terazi ve ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 960 TL para ele geçirildi.