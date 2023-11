Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaza dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Yeni Mahalle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu yolunda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Yüksekova Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Akyüzlü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akyüzlü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akyüzlü burada yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı Özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü'nün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Trabzon'a gönderildi. Akyüzlü, Of Çarşıbaşı Büyük camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Kaban mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, özel harekat polisleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.