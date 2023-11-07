Haberler Yaşam Haberleri Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 7.11.2023 15:53 Son Güncelleme: 7.11.2023 16:55

Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü (30), minibüsle çarpıştı. Yaşanan kazada ağır yaralanan polis memuru Akyüzlü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Akyüzlü memleketi Trabzon’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaza dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Yeni Mahalle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu yolunda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Yüksekova Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Akyüzlü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akyüzlü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akyüzlü burada yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı Özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü'nün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Trabzon'a gönderildi. Akyüzlü, Of Çarşıbaşı Büyük camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Kaban mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, özel harekat polisleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Delege, Kemal Bey’i neden çizdi?
Helal olsun
CHP’yi Özel mi İmamoğlu mu yönetecek?
Boykot yapsak ne olur?
Son dakika | Siirt'te devrilen LPG'li otomobilde yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
İsrailli gazeteci Gideon Levy’den sert sözler! Ülkesine açık açık işgalci dedi: Daha önce hiçbiri...
Topraktan 285 milyar dolarlık altın çıkarılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA