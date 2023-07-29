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Giriş Tarihi: 29.7.2023 06:55 Son Güncelleme: 29.7.2023 07:01

Özel hastanede koltuk kavgası! Hastane sahibi kardeşten ağabeyine şok suçlama

İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Çevre Hastanesi sahiplerinden Mehmet Aşıcıoğlu, hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi ağabeyi Mustafa Uğur Aşıcıoğlu'nun hileli davranışlarla hastaneyi ele geçirdiğini, tüm hisselere tek başına sahip olduğunu ileri sürdü. Mehmet Aşıcıoğlu'nun şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Özel hastanede koltuk kavgası! Hastane sahibi kardeşten ağabeyine şok suçlama

İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Çevre Hastanesi'nin sahibi olan Haşim Aşıcıoğlu'nun vefatından bir süre önce gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında, hastanede aile dostu olarak pay sahibi olan, ayrıca doktor ve müdür olarak görev yapan Halil Aksu hastanedeki görevinden ayrıldı.

İddiaya göre, Mustafa Uğur Aşıcıoğlu, babasının sağlık durumunun kötüye gitmesiyle hastane borçlarının katlanarak büyüdüğünü, Aksu'nun görevine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Hastane borçlarının yaklaşık 6 kat artması nedeniyle hastanenin bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu söyleyen Aşıcıoğlu'nun sözünü dinleyen baba Haşim Aşıcıoğlu, tüm çocuklarının hastanedeki hisselerini Halil Aksu'ya devretmesini istedi.

TÜM KARDEŞLER HİSSELERİNİ DEVRETMİŞTİ
Babalarının isteğini kabul eden Aşıcıoğlu kardeşler, noter aracılığıyla tüm hisselerini devretti. Kısa süre sonra baba Haşim Aşıcıoğlu hayatını kaybetti. Bu sırada Mehmet Aşıcıoğlu, hastanenin ağabeyinin söylediği kadar büyük bir borç batağında olmadığını fark etti. Yaptığı incelemeler sonrası tüm hisselerin tek başına sahibi olan Halil Aksu'nun, hisselerini ağabeyi Mustafa Uğur Aşıcıoğlu ve eşine devrettiğini, devir işlemlerinin ise kardeşlerinin devretmesinden bir ay sonra gerçekleştiğini öğrendi.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadığı büyük şokun ardından savcılığa başvuran Mehmet Aşıcıoğlu, ağabeyinin hileli davranışlarla şirket hisselerini kendisi ve kardeşlerinin elinden aldıktan sonra tüm hisseleri devralarak tek başına hastanenin sahibi olduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Özel hastanede koltuk kavgası! Hastane sahibi kardeşten ağabeyine şok suçlama
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