Özel okulda akran zorbalığı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kolejde 11. sınıfta okuyan 7 öğrenci, okuldaki diğer öğrencilere yönelik sık sık darp ve tehdit olaylarıyla gündeme geliyordu. Okuldaki akranlarını yıldıran 7 öğrenci, son olarak 25 Nisan'da teneffüste top oynayan bir alt sınıftan 6 öğrencinin topunu zorla ellerinden aldı. Bir süre sonra topu geri alan 10. sınıf öğrencileri bu kez de tehdit edildi. Ders sonunda da bir köşede sıkıştırılarak darp edildi.Çeşitli yerlerinden yaralanan öğrenciler durumu ailelerine bildirirken yaralı çocuklardan İ.Y.S. hastanede yoğun bakım altına alındı. İ.Y.S.'nin, aldığı darbeler nedeniyle ciğerinin sönme noktasına geldiği öğrenildi. Halen tedavisi süren İ.Y.S. ve darp edilen diğer çocukların aileleri, karakola giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.Darp edilen çocukların ifadelerine başvuruldu. Bir öğrenci karşı taraftaki öğrencilerden birkaçının elinde bıçak bulunduğunu, yere düştüğü için bıçakla kimseye zarar veremediğini söyledi. Bu kişilerin kolejde sürekli kavga çıkardığını belirten öğrenci, daha önce de bu tür olayların meydana geldiğini belirtti. İzmit Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.