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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Özgecan’ın tedavisi için son 20 gün

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Özgecan’ın tedavisi için son 20 gün
İstanbul'da yaşayan Tutuş ailesinin 8 aylık bebeği Özgecan Tutuş, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele ediyor. Baba Serkan Tutuş, "Kızımın tedavi programına alınabilmesi için sadece 20 günü kaldı" diyerek destek istedi. Serkan ve Hasibe Tutuş çifti, 8 ay önce dünyaya gelen kızlarının doğum sonrası süreçteki hareketlerinden şüphelendi. Hastanede yapılan tetkikler sonunda Özgecan'a SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Özgecan'ın tedavisinin sadece yurtdışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 771 bin dolar (yaklaşık 25 milyon TL) olan gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile yardım kampanyası başlattı. Minik Özgecan'ın tedavi olabilmesi için 20 günden daha kısa zamanı kaldığını söyleyen baba Serkan Tutuş, "Özgecan'ın durumu çok kritik. Gün geçtikçe nefes alması da zorlaşıyor. Belli bir kilo ve yaşın üzerindeki çocuklar tedavi programına alınmıyor. Özgecan'ın da sadece 20 günü kaldı. Bir an önce tedavi olması gerekiyor. İstanbul Valiliği'nin onayladığı 'TR35 0001 0021 9268 3859 9050 01' IBAN numaralı bağış hesabı üzerinden Özgecan'ın tedavi olmasına destek olabilirsiniz" dedi.

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Özgecan’ın tedavisi için son 20 gün
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