Özge’nin organları 6 kişiye can oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan ve özel bir sağlık kuruluşunda teknisyen olarak çalışan Özge Berber (40), 29 Aralık gecesi evde beyin kanaması geçirdi. Ailesi tarafından hemen Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Berber, buradaki ilk müdahalenin ardından, İstanbul'un Beylikdüzü'ndeki özel hastaneye sevk edildi. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen, önceki gece beyin ölümü gerçekleşti.Bunun üzerine ailesi, kızlarının organları bağışladı. Berber'den alınan organlar, 6 kişiye hayat verecek. Özge Berber'in ablası Sevgi Berber, "Acımız çok taze. Öğrendiğimize göre organları 6 kişiye nakledilecek. Kardeşimizin organları, başka insanların yaşama tutunmasını sağlayacağı için acımız bir nebze olsun azaldı" dedi. Özge Berber, dün saat 14.00'te Darıca Gültepe Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Gebze'de toprağa verildi.