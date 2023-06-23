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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Özgür hep gülebilsin diye...

18 aylık SMA’lı Özgür bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyada 4.5 ayda gerekli paranın yüzde 46’sı toplandı. Öğretmen Karaboğa çifti, minik oğullarının gülen yüzünün solmaması için yardım bekliyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Özgür hep gülebilsin diye...
İstanbul'da yaşayan tarih öğretmenleri Ferdi ve Firdevs Karaboğa çifti, SMA Tip 2 hastası 18 aylık oğulları Özgür için destek bekliyor. Baba Ferdi Karaboğa, "SMA ölümcül bir kas hastalığı ve erken tedavi olmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilecek genetik bir hastalık. Henüz ülkemizde gen tedavisi uygulanmadığından yurtdışında oldukça maliyetli olan bu tedavi için 4 Şubat 2023'te bir bağış kampanyası başlattık. 'Özgür'ü görmeniz tesadüf değil' sloganı ile sürdürdüğümüz kampanyamız şu anda yüzde 46 civarında. Özgür'ün acılarının son bulması adına yardımsever insanlara acılı bir baba olarak çağrıda bulunuyorum. Lütfen bizi görmezden gelmeyin" dedi.



ZAMAN DARALIYOR
Dubai'deki Zolgensma tedavisine kavuşabilmesi için 1 milyon 860 bin dolara ihtiyacı olan minik Özgür'ün valilik onayıyla 4 Şubat'ta başlayan "Özgür'e destek ol" kampanyasında gereken paranın yalnızca yüzde 46'sı toplanabildi. Ancak Özgür'ün 2 yaşını doldurmadan, yani 6 ay içinde tedavi olması gerekiyor. 'ÖZGÜR' yazıp 2737'ye mesaj atarak ya da Özgür Karaboğa adına TR05 0001 5001 5800 7320 0323 93 no'lu IBAN numarasına havale veya EFT yaparak minik Özgür'e destek olmak mümkün.



HAVVA BEBEK İÇİN YÜRÜDÜLER
SAMSUN Bafra'da SMA Tip 1 teşhisi konulan 7 aylık Havva Karataş'ın hayata tutunabilmesi ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla kendilerine 'Havva gönülleri' adını veren, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi, yürüyüş düzenledi. Kortej halinde yürüyen grup, 'SMA değil Havva kazanacak' sloganları attı. DHA

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Özgür hep gülebilsin diye...
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