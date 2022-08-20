Haberler Yaşam Haberleri ‘Özgür olmak, ölmeden yaşamak istiyorum’
Giriş Tarihi: 20.8.2022

‘Özgür olmak, ölmeden yaşamak istiyorum’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Özgür olmak, ölmeden yaşamak istiyorum’
Erzincan'da eşinden boşanan bir çocuk annesi Tuğçe Kılıç (27) yaklaşık 3 yıldır saplantılı âşığı tarafından adım adım takip ve tehdit ediliyor. Genç kadın defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama saplantılı âşık asla peşini bırakmadı. Birçok defa KADES uygulaması ile hayatta kaldığını belirten Tuğçe Kılıç, "Sadece birkaç gün aynı işyerinde çalıştık. Beni beğendiğini söyleyince, 'Sen benim abim yaşındasın' diyerek nazikçe reddettim. Beni takıntı haline getirdi. 6 yaşındaki kızımın gözü önünde beni öldürmekle tehdit etti. Kızım her gece kâbuslarla uyanıyor. 'Anne ölmedin değil mi, korkuyorum' diyor. Uzaklaştırma kararı aldırdım, defalarca ihlal etti. Aylardır hayatım böyle, her an ölecekmişim gibi. Ben özgür olmak, ölmeden yaşamak istiyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, yarışmayı kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Özgür olmak, ölmeden yaşamak istiyorum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA