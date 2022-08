Erzincan'da eşinden boşanan bir çocuk annesi Tuğçe Kılıç (27) yaklaşık 3 yıldır saplantılı âşığı tarafından adım adım takip ve tehdit ediliyor. Genç kadın defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama saplantılı âşık asla peşini bırakmadı. Birçok defa KADES uygulaması ile hayatta kaldığını belirten Tuğçe Kılıç, "Sadece birkaç gün aynı işyerinde çalıştık. Beni beğendiğini söyleyince, 'Sen benim abim yaşındasın' diyerek nazikçe reddettim. Beni takıntı haline getirdi. 6 yaşındaki kızımın gözü önünde beni öldürmekle tehdit etti. Kızım her gece kâbuslarla uyanıyor. 'Anne ölmedin değil mi, korkuyorum' diyor. Uzaklaştırma kararı aldırdım, defalarca ihlal etti. Aylardır hayatım böyle, her an ölecekmişim gibi. Ben özgür olmak, ölmeden yaşamak istiyorum" dedi.