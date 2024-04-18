‘Özledim’ dediği sevgilisini bıçakladı

Konya'da evli ve 3 çocuklu Betül El Aleyvi (20), elindeki görüntüleri ile kendisine şantaj yaptığını ileri süren sevgilisi Beşar Mahmud El Zervini'yi (21) 'Özledim, buluşalım' diyerek çağırdığı buluşma yerinde bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kadın ve 22 yaşındaki eşi Ali El Aleyvi gözaltına alındı. Şüpheli kadın, El Zervini ile birlikte olduğunu ve ilişki sırasında çekilen görüntüleriyle kendisine şantaj yapıldığını, durumu eşine anlattığını, eşinin teklifiyle Zervini'ye "Özledim, buluşalım" diyerek buluştuğunu aktardı. Betül El Aleyvi, burada Zervini'nin elinden telefonu alarak görüntüleri silmek için aralarında tartışma çıktığını ve Zervini'yi bıçakladığını itiraf etti.El Aleyvi çiftinin, olaydan sonra El Zervini'nin cep telefonunu kırıp, elektrikli bisikletini ve suç aleti bıçağı sakladıktan sonra evlerine gidip hiçbir şey olmamış gibi uyudukları öğrenildi. Betül ve Ali El Aleyvi çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.