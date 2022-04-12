Öznur Temiz defnedildi: Gözler otopside!

TOPRAĞA VERİLDİ



Öznur Temiz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Akkuş ilçesine bağlı Çökek Mahallesi'ne götürüldü. Temiz, burada öğle namazının ardından kırılan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öznur Temiz'in bir yıl önce dini nikah kıydığı N.T.'nin resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği bildirildi. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

Öte yandan Öznur Temiz'den alınan kan ve doku örnekleri ise incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.