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Giriş Tarihi: 4.5.2022

‘P’ harfiyle başlayan sıcacık bir öykü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘P’ harfiyle başlayan sıcacık bir öykü
Batman'da Beşiri ilçesine bağlı Tekağaç Köyü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Naim Erdem, öğrencilerine "P" harfini öğretirken palyaço örneğini verdi. Öğrenciler ise "Öğretmenim palyaço gerçek mi yoksa çizgi film mi?" diye sordu. Bunun üzerine Naim öğretmen hayatlarında hiç palyaço görmeyen öğrencileri için bir pizza firmasından palyaço kostümü temin edip gösteri yaptı. Karşı-larında, bir anda palyaçoyu gören öğrenciler, sevinç çığlıkları atmaya başladı. İlk anda palyaçonun öğretmenleri olduğunu anlamayan öğrenciler, heybesinden çıkarıp dağıttığı çikolata, balon, şeker ve bayrakları adeta kapıştı. O andaki mutlulukları ise görülmeye değerdi. Asıl sürpriz ise palyaço kostümünü çıkarınca yaşandı. Kostümün altından öğretmenlerinin çıktığını gören öğrenciler, Naim Erdem'e sarılarak teşekkür etti. Bununla da yetinmeyen Naim öğretmen, öğretmen arkadaşlarının, "Bizim öğrencilerimiz de hiç palyaço görmedi" demesi üzerine başka okullarda da gösteri yaptı. Hatta, dönüş yolunda gördüğü Yörük çadırlarındaki çocukları eğlendirmeyi de ihmal etmedi.



'DÜNYALARINA RENK KATTIM'
2015'te öğretmen olan ve 6 yıl Diyarbakır'da görev yaptıktan sonra bu yıl Batman'a tayini çıkan Naim öğretmen, "7 yıldır bu coğrafyada çocuklarla iç içeyim. Onların o küçük dünyalarında ufuklarına renk katmak istedim" dedi.

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‘P’ harfiyle başlayan sıcacık bir öykü
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