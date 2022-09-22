Pakistan’ı öldüren 14 bıçak darbesi

Mardın'in Dargeçit ilçesinde, 9 yıllık eşi Emin Öner (34) tarafından, 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülen Pakistan Öner'in otopsi raporu, vahşeti de ortaya çıkardı. Raporda, Pakistan Öner'in vücudunda 49 kesici alet yarası tespit edildiği ve bu yaralardan 14'ünün tek başına bile öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca, Pakistan Öner'in ölümünün, çoklu kesici alet yaralanmasına bağlı kaburga, omur, pelvis (leğen) kemik kırıkları ve tiroid kartilaj (boyun) kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.