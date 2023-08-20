Pakistan’ın kadim dostluğu: 1 milyon 300 bin depremzedeye yardım eli uzattı

Asrın deprem felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri Pakistan'dı. Dünyanın dört bir yanındaki Pakistanlılar da desteğini İngiltere merkezli Muslim Hands aracılığıyla Türkiye'ye yolladı.

Muslim Hands'in Türkiye'de ortak çalıştığı Müslüman Eller Derneği de deprem bölgesinden 6 ay boyunca ayrılmadı; Pakistanlı ve Türk çalışanları ve gönüllüleriyle yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdü; gönüllüler ise Pakistan-Türkiye dostluğuna da bir örnek oldu. 2019 yılında Türkiye'de kurulan Müslüman Eller Derneği'nin başkanı Muhammad Osman Ali, deprem bölgesinde neler yaptıklarını SABAH'a anlattı.

2 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Derneğin başkanı Muhammad Osman Ali, Hatay'da 2 milyon dolarlık yardım dağıtıldığını belirterek şunları söyledi: "Pakistanlı olarak Türkiye'ye burslu eğitim aldım. 10 seneden beri insani hizmet için acil durumlarda farklı ülkelere gittim. Deprem olunca da hemen deprem bölgesine dernekçe gittik ama deprem bölgesindeki felaketi hiçbir yerde görmedim. Dernek olarak deprem bölgesinde ilk aşamada çadır, yatak, battaniye, su, sıcak yemek, kıyafet ve ayakkabı dağıttık.

Sağlık ocaklarına destek verdik. Belçika'daki Pakistanlı gönüllüler 'Elimizde bu var, mutfak otobüsle gelelim' dediler. 4 bin kilometre yolculuk ardından Hatay Samandağ'a otobüs geldi. Bu otobüs Pakistan- Türkiye kardeşliğinin bir sembolü oldu. Pakistanlılar'ın desteklediği Muslim Hands'in bize bağışıyla Antakya'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Kampı'nın 1. kısmına konteynerleri AFAD'a bağışlayarak konteyner kent kurduk, depremzedelerin kullanımına açtık."

BAĞIŞÇILARIMIZIN YÜZDE 80'İ PAKİSTANLI

Muhammad Osman Ali sözlerine şöyle devam etti: "Yurt dışından ve Türkiye'de okuyan Pakistan'lı gönüllüler ve Türk gönüllüler 6 ay boyunca 1 milyon 300 bin depremzedeye ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamak için destek olduk. Her gün yaklaşık 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı aralıksız sürdü. Şimdi devletin isteğiyle bu sonlandı. Şu an başka projelere başlıyoruz. Türkiye-Pakistan kardeşliği tarihi bir geçmişe sahip Türkiye'nin Pakistan'da yaşanan deprem ve sel felaketlerinde gerçekleştirdiği yardım ve desteği unutamayız. Biz de depremden etkilenen bölgelere özellikle en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Müslüman Eller Derneği'ne bağışçılarımızın yüzde 80'i Pakistanlılar'dan oluşuyor. Bugüne kadar 1 milyon kişi bağışta bulundu. Biz de elimizden geleni yaptık, Pakistanlıları da temsil ettik ve buradaki Pakistanlı öğrenciler, yurt dışından gelen Pakistanlılar ve Türkler ile birlikte çalıştık."

"İKİ ÜLKENİN BAĞI YARDIMA DA YANSIDI. 879 KONTEYNERDA 4 BİN KİŞİ KALIYOR!"

Müslüman Eller Derneği Saha Koordinatörü Turab Erdi Baltok ise dernek çalışmalarını ve duygularını şöyle anlattı: "Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın hemen arkasında yer alıyorduk. Depremden bir gün sonra 7 Şubat'ta ilk çorbayı dağıtmaya başladık, aşevimiz vardı. Ardından Narclica 1 Çadır Kentte geçtik; 1 milyon 300 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Her gün yemek dağıtımı gerçekleştirirken gıda kolileri, hijyen paketleri, battaniyeler dağıttık, konteyner kentte konteynerlerimizi koyduk. 879 konteyner 4 bin kişinin yaşadığı bir konteyner kentti. Biz 30'u aşkın bir ekiptik. Belçika'dan ve İngiltere'den gelen Pakistanlı arkadaşlarımız da vardı. Bir de Türkiye'de okuyan Pakistanlı öğrenciler gönüllü oldu. Deprem bölgesinde her günümüz bir mücadeleyle geçti, ilk zamanlar çok zordu. Herkes elini taşın altına koydu. Mücadelenin içinde umudu görmek, insanları buna teşvik etmek önemliydi bizim için. Bununla birlikte yardım için bir araya gelen insanlarla oluşan mutluluk paha biçilemez. Ailemizden uzaktaydık, hep depremzedelerin yanında olduk, aylar geçti, bayramlar geçti ama yardıma devam ettik. Pakistanlı arkadaşlarımız çok candan çalıştılar. Ne ihtiyaç varsa yaptılar, refleksleri çok gelişmişti. Bir şey yapılacağını gördükleri anda ön ayak olup hepsi yardım odaklı harekete geçiyordu. İki ülkenin bağı yardıma da yansıdı."