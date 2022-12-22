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Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:04 Son Güncelleme: 22.12.2022 13:17

Pakize Suda yarın defnedilecek

Yaşlılığa bağlı damar tıkanıklığı nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören ve hayatını kaybeden oyuncu ve yazar Pakize Suda’nın cenazesi yarın Menteşe’de toprağa verilecek.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Pakize Suda yarın defnedilecek

Yaşlılığa bağlı damar tıkanıklığı nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören oyuncu ve yazar Pakize Suda, beyninde pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Suda'nın, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran yeğeni Dilara Ergözlü, Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Elagözlü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz"

Pakize Suda'nın vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

Pakize Suda'nın cenazesi yarın Menteşe'den Kurşunlu Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verilecek.

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Pakize Suda yarın defnedilecek
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