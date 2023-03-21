Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi işbirliği yapacak

Türkiye'de ilk kez kurulan Türk Müziği temelli bir eğitim modelini uygulayan Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi arasında Türk müziği eğitimi ile alakalı önemli bir iş birliği protokolü imzalanıyor. Türk müziğinin gelişimini ve Türk müziği sanatçısının küçük yaşlarda yetişmesini sağlayan Türkiye'de ilk kez kurulan Palet Türk Müziği İlkokulu İstanbul Üniversitesi ile bir işbirliği içine giriyor.

Türkiye'nin ilk Türk Müziği İlkokulu olan ve tamamen Türk Müziği temelli bir eğitim modelini uygulayan Üsküdar Küçük Çamlıca Deva Sokaktaki Palet Türk Müziği İlkokulu önemli bir işbirliğine girecek. Palet Türk müziği İlkokulu alanında uzman akademisyenler, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan ihtisas eğitim kadrosu ile Türkiye'yi uluslararası ölçekte temsil edecek sanatçıların küçük yaşlarda yetiştirilmesi gerektiği fikriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi arasında 22 Mart Çarşamba günü Türk Müziği eğitimi ile ilgili önemli bir iş birliği protokolü imzalanacağı kaydedildi.

Bu Türk müziğinin gelişimi için önemli imza törenine YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş'ün katılacağı ve protokol imza töreninin gerçekleştirileceği kaydedildi.