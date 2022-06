Pamuk gibi bembeyaz olan ve şifalı olması ile pek çok hastalığa da derman olan Pamukkale Travertenleri, en çok turist ağırlanan turistik mekan olarak biliniyor. Gün batımında beyaz renkle turuncunun buluşması sayesinde harika bir manzaraya da sahip olan Pamukkale'de yüzülür mü? Pamukkale yüzmeye açık mı, yasak mı gibi soruların cevaplarına gelin birlikte bakalım.

Pamukkale Nerede Yer Alıyor?

Pamukkale, Türkiye'nin Denizli şehrinde yer alıyor. Ege bölgesi içerisinde yer alan Denizli; Aydın, Uşak, Muğla ve Manisa ile de komşudur. Pamukkale Travertenleri, ören yerinde bulunuyor. Bu alanda Hierapolis Antik Kenti ve Antik Havuz bulunuyor. Antik kentin tarihi ise Roma Dönemi'ne kadar uzanıyor. O dönemden beri de şifalı su merkezi olarak biliniyor. Antik tiyatro, büyük hamam kompleksi, katedral gibi çeşitli pek çok bölüm bulunuyor. Burada aynı zamanda arkeoloji müzesi de bulunuyor.

Pamukkale Travertenleri içerisinde Kleopatra Havuzu da bulunuyor. Bu havuz, yüzyıllar önce meydana gelen depremlerin sonucunda oluşmuştur. Depremlerin ardından bir çukur oluşmuş ve zaman içerisinde bu çukurun içi şifalı sular ile dolmuştur. O zamandan günümüze Kleopatra Havuzu, varlığını sürdürmüştür ve sürdürmeye de devam etmektedir. Kleopatra Havuzu adını ise Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan alıyor. Bir rivayete göre, Kleopatra daha önce Pamukkale'ye gelerek bu havuza girmiştir.

Pamukkale'de Yüzülür Mü?

Pamukkale UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi içerisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra çok hassas bir yapıya sahip olarak da biliniyor. Bu iki sebepten dolayı, Pamukkale'de yer alan termal havuzda yüzmek mümkün olmuyor. Yine de ziyaretçilerin girebileceği belli havuzlar Pamukkale'de yer alıyor.

Pamukkale Travertenleri 'ne ayakkabı ile girmek de yasak. Bu nedenle yanınıza ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir çanta ya da poşet almanın gerekiyor. Mayo, havlu, güneş kremi ve şapka da alabilirsiniz. Pamukkale içerisinde Müzekart uygulaması bulunuyor. Bu sayede kartınız ile alana kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

Pamukkale Travertenleri, büyüleyici bir görüntüye sahip. Bunun yanı sıra şifalı suları ile de ön planda yer alıyor. Pamukkale içerisindeki termal suların özellikle kalp ve damar sertliğine iyi geldiği biliniyor. Ayrıca bu suların romatizma, deri hastalıkları, sinir ve damar hastalıkları, göz hastalıkları gibi durumlara da iyi geldiği söyleniyor.

Pamukkale Travertenlerini her mevsim ziyaret edebilirsiniz. Kışın havanın soğuk olmasına rağmen Antik Havuzun içerisi her zaman 36 derece civarında oluyor. Bu sayede her mevsim rahatlıkla yüzebilirsiniz. İlkbahar ve sonbahar ayları, Pamukkale Travertenlerini ziyaret etmek için en ideal zamanlar olarak biliniyor. Yazın ise havanın fazlasıyla sıcak olması, yapılacak ziyareti zorlaştırabiliyor.

Pamukkale Nasıl Oluşmuştur?

Her görenin hayranlık ile izlediği bembeyaz cennet Pamukkale'ye rengini veren, içerisinde yer alan termal sular ve sulardaki mineraller olarak biliniyor. Bu termal sular, yüzeye çıkarak oksijen ile temas ediyor. Bu sayede sudaki bazı mineraller uçarak, geriye sadece kalsiyum ve karbonat kalmasına neden oluyor. Bu madde ise zamanla çökerek sertleşiyor ve travertenlerin oluşmasına yardımcı oluyor. Pamukkale Travertenlerinin olduğu bölgelerdeki su sıcaklığı ise 33 ila 100 derece arasında değişiklik gösteriyor. Pamukkale'de toplamda 17 tane sıcak su kaynağı yer alıyor.