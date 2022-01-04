Pamukova “hızlandırılmış tren” kazasında karar

İstanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ekspresi, Sakarya Pamukova'da kaza yapmış, trende bulunan 234 yolcudan 41'i hayatını kaybetmişti. Yaşanan tren kazası sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve trenin birinci ve ikinci makinisti ile tren şefi hakkında dava açıldı. Yürütülen yargılama sonunda K.C.'nin beraatine karar veren mahkeme, F.K.'ya 2 yıl 6 ay, R.S.'ye ise 1 yıl 3 ay hapis ve adli para cezaları verdi. Yargıtay 2. Ceza Dairesi K.C. hakkındaki davayı zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle düşürdü, diğer sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarını ise bozdu. Karar birçok defa temyiz edildi ve son olarak Yargıtay 12. Dairesi, davanın zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle 25 Aralık 2019 tarihinde sanıklar hakkındaki kamu davalarının düşmesine karar verdi.



Kazada eşi H.T. ile H.T.'nin kardeşi A.T. ve A.T.'nin iki çocuğunu kaybeden başvurucu, yargılamanın makul bir süratle yürütülmediğini ve bu sebeple olayın sorumlularının cezalandırılmadığını belirterek yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.



AYM YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ



Yüksek Mahkeme, başvuruya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yargılamanın bütününde yapılan işlemler ve bozma kararlarının içerikleri dikkate alındığında davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesinin sebebi davanın sürüncemede bırakılmış olmasıdır. Bu bakımdan başvuruya konu yargılamanın makul bir özen ve süratle yürütüldüğü söylenemez" ifadelerine yer vererek yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi ve başvurucuya 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.