Pandemi bebeklerinin bağışıklığı daha güçlü

rlanda'da bulunan College Cork Üniversitesi uzmanlarınca yapılan bir araştırmada Kovid-19 pandemisinde dünyaya gelen bebeklerin vücutlarında iki biyolojik değişikliğin ortaya çıktığı belirlendi. Uzmanlar araştırma sürecinde İrlanda'da Mart-Mayıs 2020 tarihlerinde dünyaya gelen 351 bebeğin verilerini pandemiden önce doğan bebeklerle karşılaştırdı. Söz konusu değişikliklerin bebekleri hastalıklara ve alerjilere karşı koruduğu saptandı.Araştırmaya göre kısıtlamalar altında dünyaya gelen bebeklerde bağırsak florası değişimi oluştuğu ve bunun da zararlı bakterilerin yok edilmesine ve sindirim sisteminin kontrol edilmesine fayda sağladığı tespit edildi. Bu nedenle de pandemide doğan bebeklerde yiyecek alerjisi gibi bazı alerjik durumların pandemiden önce doğan bebeklere oranla daha düşük olduğu kaydedildi. Araştırma kapsamında saptanan ikinci değişiklik de pandemi bebeklerinin hastalık tedavilerinde daha az antibiyotiğe ihtiyaç duymaları olduğu açıklandı. Pandemide doğan bebeklerin sadece yüzde 17'sinin bir yaşına kadar antibiyotiğe ihtiyaç duyduğu vurgulandı.