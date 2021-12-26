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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Pandemi dijitale bağladı çocuklar bağımlı oldu

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Pandemi dijitale bağladı çocuklar bağımlı oldu

TÜİK verilerine göre çocuklarda internet kullanım oranı yüzde 82’yi aştı. Uzmanlar aileleri uyarıyor: Telefonu bırakıp birlikte zaman geçirin, rol model olarak farklı bir dünya olduğunu onlara gösterin

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "2021 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" yayımlandı. Araştırmaya göre, internet kullanımı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013'te yüzde 50.8 iken 2021'de yüzde 82.7 oldu. Düzenli internet kullanan erkek çocukların oranının 2013'te yüzde 92.8 iken, 2021'de yüzde 98.9'a, kız çocukların oranının ise yüzde 90.7'den yüzde 98.4'e çıktığı görüldü. Bilfen ilköğretim Kurumları Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Celale Esra Algan "Araştırmalar, 2 yaşına kadar çocukların kesinlikle ekrana maruz kalmamasını, 5 yaş üzerini de günde 2 saatle sınırlıyor" dedi. Algan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
PANDEMİ DİJİTALE BAĞLADI: Yüz yüze eğitimin ekranlara taşındığı pandemi döneminde çocuklarımızın internet kullanımının artması ve çevrim içi derse katılma yüzdesinin en fazla olması beklediğimiz bir oran. Sosyal medya ve oyun oynama yüzlerinde de artış görüyoruz. 13 yaş ve üzeri çocuklar bir sosyal medya hesabı, e-posta adresine yasal olarak sahip olabiliyorlar. Bu bağlamda oranların artışı sorgulanmalıdır.
EKRAN SÜRESİNİ TAKİP EDİN: Ebeveynlerimiz mobil işletim sistemlerin özel uygulama ve ayarlarını kullanarak çocuklarımız ekran süresini, hangi saatlerde, ne kadar süre hangi uygulamaları kullanabilirler, oyunları oynayabilirler, uygulamayı satın almadan kendilerine bildirim gelmesini de sağlayarak takip edebilirler.
ROL MODEL OLUN: Dışarıda arkadaşlarıyla geçireceği, sizinle geçireceği spor, sanat, yürüyüş, bisiklet, piknik, evde kutu oyunu, yemek pişirme gibi farklı etkinliklere yönlendirebilirsiniz. Çocuğunuzun teknoloji kullanımı her zaman fiziksel etkinlikleri de dengeleyecek şekilde olmalı ama teknolojiyi kullanmadığı zamanlarda yerine bir şey koyabilmeli. Bu noktada da ebeveynlerimize rol model olmaları için büyük bir iş düşüyor.

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Pandemi dijitale bağladı çocuklar bağımlı oldu
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