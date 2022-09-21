Pandemi yardımıyla Türkiye’de mülk aldılar

ABD'de savcılar, 47 kişinin Kovid salgını sırasında yapılan yardımları "yanlış beyanda bulunarak aldıkları" ve hedeflenenden farklı şekilde kullandıklarını tespit ettiğini açıkladı. Hükümet tarafından çocuklara gıda yardımı yapılması için dağıtılan 250 milyon dolarlık yardımı "çaldıkları" iddia edilen 47 kişinin bu parayı mülk, araba ve lüks tüketim maddeleri satın almak için kullandıkları söyleniyor. Minnesota eyaletinde kâr amacı gütmeyen "Geleceğimizi Besliyoruz" isimli yardım kuruluşu, ihtiyaç sahibi çocuklara gıda yardımı yapmak üzere hükümet yardımına başvurmuştu.Kuruluşun yöneticisi ve üyeleri hakkında, bu parayı farklı amaçlarla kullandıkları gerekçesiyle, "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı. Kurucu Aimee Bock iddiaları reddediyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında şüphelilerin hiç olmayan çocuklara hiç vermedikleri yemeklerin fişlerini kestiğini, bu fişleri de Hazine Bakanlığı'nın dağıtmaya karar verdiği para yardımını almak için kullandığı belirtiliyor. Kuruluşun üyesi olarak görünen 47 kişinin bu paralarla lüks araçlar ile ABD, Kenya ve Türkiye'de özel mülkler satın aldığı, uluslararası seyahatlere çıktığı da Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında yer alıyor.