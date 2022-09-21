Haberler Yaşam Haberleri Pandemi yardımıyla Türkiye’de mülk aldılar
Giriş Tarihi: 22.9.2022

Pandemi yardımıyla Türkiye’de mülk aldılar

ABD’de “Geleceğimizi Besliyoruz” isimli yardım kuruluşunun yöneticisi ve üyesi 47 kişinin, pandemi yardımı için verilen 250 milyon dolarla, lüks araçlar ile ABD, Kenya ve Türkiye’de mülk aldıkları ortaya çıktı. 47 kişi hakkında dava açıldı

DIŞ HABERLER
Pandemi yardımıyla Türkiye’de mülk aldılar
ABD'de savcılar, 47 kişinin Kovid salgını sırasında yapılan yardımları "yanlış beyanda bulunarak aldıkları" ve hedeflenenden farklı şekilde kullandıklarını tespit ettiğini açıkladı. Hükümet tarafından çocuklara gıda yardımı yapılması için dağıtılan 250 milyon dolarlık yardımı "çaldıkları" iddia edilen 47 kişinin bu parayı mülk, araba ve lüks tüketim maddeleri satın almak için kullandıkları söyleniyor. Minnesota eyaletinde kâr amacı gütmeyen "Geleceğimizi Besliyoruz" isimli yardım kuruluşu, ihtiyaç sahibi çocuklara gıda yardımı yapmak üzere hükümet yardımına başvurmuştu.



Kuruluşun yöneticisi ve üyeleri hakkında, bu parayı farklı amaçlarla kullandıkları gerekçesiyle, "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı. Kurucu Aimee Bock iddiaları reddediyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında şüphelilerin hiç olmayan çocuklara hiç vermedikleri yemeklerin fişlerini kestiğini, bu fişleri de Hazine Bakanlığı'nın dağıtmaya karar verdiği para yardımını almak için kullandığı belirtiliyor. Kuruluşun üyesi olarak görünen 47 kişinin bu paralarla lüks araçlar ile ABD, Kenya ve Türkiye'de özel mülkler satın aldığı, uluslararası seyahatlere çıktığı da Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları paylaşacak!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
Son dakika! Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pandemi yardımıyla Türkiye’de mülk aldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA