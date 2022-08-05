Para toplandı, minik Eda için halay çekildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Hatice Baytekin'in, 4 yıl önce dünyaya gelen kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen minik Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Minik Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen SMA tip 1' hastalığı teşhisi konuldu. Çaresiz aile, yaptıkları araştırmalarda, kızlarının Macaristan'da uygulanan ve yüzde 95 oranında başarı sağlanan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi.Baytekin ailesi, 1.8 milyon dolarlık (yaklaşık 33 milyon lira) tedavi masrafları için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. 640 gün önce başlatılan kampanyaya, başta Bursalılar ve gönüllü anneler olmak üzere tüm ülkeden büyük destek yağdı. Çığ gibi büyüyen kampanyada, gerekli tedavi masrafı olan 1.8 milyon dolar sonunda toplandı. Önceki gün akşam saatlerinde Baytekin ailesi ve gönüllü anneler ile duyarlı vatandaşlar bir araya geldi. Kent merkezinde araçlarla konvoy yapan grup daha sonra sokakta halay çekip başarıyı kutladılar. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin de katıldı. Hatice Baytekin, "Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kızımın sağlıklı hallerini sizlerle en kısa zamanda paylaşmak istiyorum. Mutluluğumuzu oyunlar oynayarak taçlandırmak istedim. 4 sene boyunca çok ağladık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.ANTALYA'DA SMA Tip 1 hastası 4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez'in hayatını kaybetmesi üzerine onun adına toplanan paranın bir kısmı Alperen Çelik ile SMA Tip 1 hastası Ebrar Karaca ve Hümeyra Topal'a aktarılmış ve başlatılan yardım kampanyaları tamamlanmıştı. Ebrar'dan sonra Hümeyra da tedavisi için Dubai'ye gitti. Hümeyra'nın ailesi, "Mustafa Yağız'ımızın güzel ailesine teşekkür ederiz" dedi./ SABAH