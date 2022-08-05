Haberler Yaşam Haberleri Para toplandı, minik Eda için halay çekildi
Giriş Tarihi: 6.8.2022

Para toplandı, minik Eda için halay çekildi

Bursa’da SMA hastası 4 yaşındaki Eda için başlatılan kampanyada 1.8 milyon dolar toplandı. Kampanyaya destek verenler mutluluklarını konvoy yapıp halay çekerek taçlandırdılar

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Para toplandı, minik Eda için halay çekildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Hatice Baytekin'in, 4 yıl önce dünyaya gelen kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen minik Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Minik Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen SMA tip 1' hastalığı teşhisi konuldu. Çaresiz aile, yaptıkları araştırmalarda, kızlarının Macaristan'da uygulanan ve yüzde 95 oranında başarı sağlanan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi.



Baytekin ailesi, 1.8 milyon dolarlık (yaklaşık 33 milyon lira) tedavi masrafları için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. 640 gün önce başlatılan kampanyaya, başta Bursalılar ve gönüllü anneler olmak üzere tüm ülkeden büyük destek yağdı. Çığ gibi büyüyen kampanyada, gerekli tedavi masrafı olan 1.8 milyon dolar sonunda toplandı. Önceki gün akşam saatlerinde Baytekin ailesi ve gönüllü anneler ile duyarlı vatandaşlar bir araya geldi. Kent merkezinde araçlarla konvoy yapan grup daha sonra sokakta halay çekip başarıyı kutladılar. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin de katıldı. Hatice Baytekin, "Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kızımın sağlıklı hallerini sizlerle en kısa zamanda paylaşmak istiyorum. Mutluluğumuzu oyunlar oynayarak taçlandırmak istedim. 4 sene boyunca çok ağladık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.



SMA HASTASI HÜMEYRA TEDAVİ İÇİN DUBAİ'YE GİTTİ
ANTALYA'DA SMA Tip 1 hastası 4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez'in hayatını kaybetmesi üzerine onun adına toplanan paranın bir kısmı Alperen Çelik ile SMA Tip 1 hastası Ebrar Karaca ve Hümeyra Topal'a aktarılmış ve başlatılan yardım kampanyaları tamamlanmıştı. Ebrar'dan sonra Hümeyra da tedavisi için Dubai'ye gitti. Hümeyra'nın ailesi, "Mustafa Yağız'ımızın güzel ailesine teşekkür ederiz" dedi. Tolga YANIK / SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları, tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA! Dünyanın gözü Soçi'deydi: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak"
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? İşte birinci ve elenen isim
Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri vurdu! Bilanço ağırlaşıyor...
Aile Destek Programı ödemeleri 2022 devam ediyor! e-Devlet Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Para toplandı, minik Eda için halay çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA