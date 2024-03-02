Paradaki kan lekelerinden yakalandı

İstanbul Ümraniye'de geçen yıl şubat ayında müşterisi tarafından takside elleri, ayakları ve ağzı bant ve tellerle bağlanıp silahla öldürülen Osman Karaca'nın failinin kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan Cezayirli Oussame Abbas'ın üzerindeki 675 liralık banknotlarda kan izlerine rastlanırken çantasındaysa bir tabanca, şarjör, mermiler, sarı renkli bakır bağlama teli ve elektroşok cihazı bulundu. İncelemeler sonucunda kan lekelerinde taksici Karaca'nın ve kendisinin DNA profillerine rastlandı. Abbas ifadesinde, cinayeti nasıl planladığını itiraf etti. Şüphelinin cinayeti planlayarak önceden malzemeleri aldığı, taksiciyi işkence ederek öldürdüğü belirlendi. Tutuklanan şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ayrıca Abbas'ın incelenen telefonunda şoke eden fotoğraflar bulundu. Şile-Çekmeköy dolmuşlarına ait saat tabelaları, cinayette kullanılan bantlara benzer ürün fotoğrafı ile Şile ve Çekmeköy metro istasyonu haritalarının fotoğrafı görüldü.