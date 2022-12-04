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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Paraları Çırağan’da yemiş

Yalova’da devre mülk sahiplerini yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandıran çete çökertildi. Çete liderinin, kız arkadaşını helikopterle Çırağan Sarayı’na götürüp evlilik teklifi yaptığı ve paraları gece kulüplerinde yediği ortaya çıktı

Özlem Yıldız
Paraları Çırağan’da yemiş
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup devre mülk sahibinin, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandırdıkları yönündeki şikayet üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin çok sayıda kişiyi devre mülk satışı yapmak için kredi çektirdiği ve bu paralara el koyduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, gecen Cuma günü düzenlenen operasyonla 26 çete üyesini gözaltına aldı.



Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete lideri Ramazan T.'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti. Kız arkadaşını helikopterle İstanbul'daki Çırağan Sarayı'na götüren Ramazan T.'nin, sarayın merdivenlerinde evlenme teklifi yaptığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Bununla da yetinmeyene Ramazan T. ayrıca, mizansen olarak gözaltına alındığı ve gece kulübünde dans ettiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Paraları Çırağan’da yemiş
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