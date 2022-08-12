Parası havale edilmeyince banka çalışanlarını rehin aldı

Antalya'nınKepez ilçesindeki bir bankanın şubesine gelen M.R.D. (36), iddiaya göre hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istedi. İsteği geri çevrilen şahıs, banka çalışanları ile tartışmaya başladı. İddiaya göre arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alan şahıs, banka çalışanlarını ve müdürünü rehin aldı. Banka önüne özel harekât polisleri geldi. Şahsı ikna etmek için bir süre sonra olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da geldi. Şahıs ikna çalışmalarına cevap vermeyince annesi de olay yerine getirildi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise korku dolu bakışlar ile olan biteni izledi. Şahıs yaklaşık 2 saat sonra annesinin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ikna edildi. Dışarıya önce içeride bulunan çalışanlar ve banka müdürü çıkarıldı. Daha sonra ise özel harekât polisleri içeri girerek M.R.D.'yi gözaltına aldı.