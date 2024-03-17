Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su, 21 gün sonra can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu yaralanan Ege Su Arslan (24), dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir'den Pamukkale'ye gelen Ege Su Arslan, 24 Şubat'ta pilotluğunu kendi yaptığı yamaç paraşütü ile Dinamit Tepesi'nden atladı. Bir süre süzülen Arslan, iniş pistine yaklaştığı sırada 200 metre havada Ferhat K.'nın pilotluğunu yaptığı yamaç paraşütü ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yedek paraşütü de açılmayan Arslan, yere çakıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan, yoğun bakıma alındı. Genç kız 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.