Paravan firma kurup Alman şirketi dolandırdılar

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, A.Y. isimli kişinin Almanya'da faaliyet yürüten enerji şirketi sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurdurmak suretiyle yaklaşık 2 milyon 700 bin euro (yaklaşık 50 milyon lira) dolandırdığını tespit etti. A.Y.'nin, söz konusu dolandırıcılık olayında 17 kişi ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. İddiaya ve polislerin tespitlerine göre; dolandırılan şirkete bağlı açılan paravan şirketlere transfer edilen paralara el koyan dolandırıcılar bir de şirketin yetkililerini ölümle tehdit etti.İstanbul, İzmir ve Muğla'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 10'u İstanbul'da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 1020 mermi, 2 bin 559 gram marihuana, 3 gram kokain ve suç geliri olduğu değerlendirilen 96 bin 95 euro ile 16 bin 130 dolar nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler kavanozlarda bulundu.