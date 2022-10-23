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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Paravan firma kurup Alman şirketi dolandırdılar

Almanya’da faaliyet yürüten enerji şirketini, sahte belgelerle paravan şirket kurup 2 milyon 700 bin Euro (50 milyon TL) dolandıran şebeke operasyonla yakalandı. Baskında uyuşturucu da ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Paravan firma kurup Alman şirketi dolandırdılar
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, A.Y. isimli kişinin Almanya'da faaliyet yürüten enerji şirketi sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurdurmak suretiyle yaklaşık 2 milyon 700 bin euro (yaklaşık 50 milyon lira) dolandırdığını tespit etti. A.Y.'nin, söz konusu dolandırıcılık olayında 17 kişi ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. İddiaya ve polislerin tespitlerine göre; dolandırılan şirkete bağlı açılan paravan şirketlere transfer edilen paralara el koyan dolandırıcılar bir de şirketin yetkililerini ölümle tehdit etti.



KAVANOZDA UYUŞTURUCU BULUNDU
İstanbul, İzmir ve Muğla'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 10'u İstanbul'da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 1020 mermi, 2 bin 559 gram marihuana, 3 gram kokain ve suç geliri olduğu değerlendirilen 96 bin 95 euro ile 16 bin 130 dolar nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler kavanozlarda bulundu.

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Paravan firma kurup Alman şirketi dolandırdılar
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