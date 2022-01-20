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Giriş Tarihi: 20.1.2022 10:56 Son Güncelleme: 20.1.2022 11:05

Parçalara ayrılan gemide yangın çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Parçalara ayrılan gemide yangın çıktı

İstanbul Kartal'da hurdaya çıkan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Valilikten açıklama geldi.

Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış hurdaya çıkan "Boras" isimli gemide, parçalara ayrılırken yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi sürüyor.

Alev alev yanan gemideki yangına itfaiye tarafından müdahale ediliyor. İstanbul Valiliği, yangına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi'nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Parçalara ayrılan gemide yangın çıktı
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