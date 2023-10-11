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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Paris-İstanbul hattında 3.5 aydır yürüyor

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Paris-İstanbul hattında 3.5 aydır yürüyor
Fransa'da yaşayan Murat Etemoğlu, 2020'de Kovid-19 sebebiyle kaybettiği annesinin anısını yaşatmak ve çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı "Paris'ten İstanbul'a Çevre ve Barış Yürüyüşü"ne devam ediyor. Yolculuğuna 1 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre- Dame Katedrali'nin önünden başlayan Etemoğlu, Yunanistan'ın Gümülcine şehrine ulaştı. Özel olarak hazırladığı çekçek arabasıyla yürüyüşünü sürdüren Etemoğlu, yolculuğunu "gerçeğe dönüşen bir rüya" olarak niteliyor.

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Paris-İstanbul hattında 3.5 aydır yürüyor
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