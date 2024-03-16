Park halindeki aracın konsolunu çalan iki hırsız yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar'da park halindeki bir otomobilin araç konsolunun çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. İki kişinin, park halindeki aracın ön camını kırarak içerisine girdikleri ve araç konsolunu çaldıktan sonra olay yerine geldikleri araçla kaçtıkları tespit edildi. Hırsızların kullandığı üzerine sahte plaka takıldığı saptanan aracın kiralık olduğu tespit edildi. E.Y. ve R.C. isimli iki suç ortağı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Mala Zarar Verme" ve "Otodan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.