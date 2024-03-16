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Giriş Tarihi: 16.3.2024 10:29

Park halindeki aracın konsolunu çalan iki hırsız yakalandı

İstanbul’da bir otomobilin araç konsolunu çalan iki kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Park halindeki aracın konsolunu çalan iki hırsız yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar'da park halindeki bir otomobilin araç konsolunun çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. İki kişinin, park halindeki aracın ön camını kırarak içerisine girdikleri ve araç konsolunu çaldıktan sonra olay yerine geldikleri araçla kaçtıkları tespit edildi. Hırsızların kullandığı üzerine sahte plaka takıldığı saptanan aracın kiralık olduğu tespit edildi. E.Y. ve R.C. isimli iki suç ortağı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Mala Zarar Verme" ve "Otodan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Park halindeki aracın konsolunu çalan iki hırsız yakalandı
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