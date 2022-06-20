Park halindeki motosikletleri çalıyordu… Suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kişinin İnönü Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti çalmaya çalıştığını fark etti ve hemen olaya müdahale etti. Suçüstü yakalanan E.B.'nin üst aramasında iki tornavida, iki somun anahtarı, çekiç ve bir matkap ele geçirildi.

E.B.'nin Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan İnönü Mahallesi ve Meclis Mahallesi'nde iki ayrı "Motosiklet Hırsızlığı" olayının faali olduğu ve çaldığı iki motosikleti Maltepe ve Sarıyer İlçeleri'nde faaliyet yürütülen iki ayrı firmaya sattığı tespit edildi. Çalıntı motosikletler söz konusu iş yerlerinden temin edilerek sahiplerine teslim edildi. E.B. de "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi.