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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Park halindeki TIR’a çarpan sürücü ve eşi öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Park halindeki TIR’a çarpan sürücü ve eşi öldü
Kırıkkale-Çorum Karayolu'nda, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Osman Gökhan Demiröz ile eşi Ayşe Demiröz can verdi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TIR'ın altında kalan Bekir T. (17) öldü. Hatay'da önce yön levhasına ardından otomobile çarpan Mustafa Mert Yurtsever hayatını kaybetti. Eskişehir'de ise bir TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Metin Yavaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Samsun'da, fındık bahçesine giderken devrilen ATV'den düşen Emine Sarı (87), bir evin duvarına çarpan aracın sürücüsü Serkan Bulat, Gaziantep'te hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki Ercan Tekin (32), Burdur'un Çavdır ilçesinde panelvan ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Kahveci hayatını kaybetti.

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