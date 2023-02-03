Park halindeki yanan otomobilinde cansız bedeni bulundu

Rize'nin Kalkandere'ye bağlı Fındıklı köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Duran K'in (55) evinin önünde kendisine ait olan park halindeki otomobilinde yangın çıktı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında otomobilin içinde yanmış halde Duran K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesi sonrası cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili Kalkandere savcılığı tarafından geniş kapsamlı araştırma başlatıldı.