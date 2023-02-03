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Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:14 Son Güncelleme: 3.2.2023 10:41

Park halindeki yanan otomobilinde cansız bedeni bulundu

Rize’nin Kalkandere ilçesinde dün akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Ortaya acı bir manzara çıktı. Otomobilin içinde Duran K.'(55)’in yanmış bedeni bulundu. Olayla ilgili Kalkandere savcılığı geniş kapsamlı araştırma başlattı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Park halindeki yanan otomobilinde cansız bedeni bulundu

Rize'nin Kalkandere'ye bağlı Fındıklı köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Duran K'in (55) evinin önünde kendisine ait olan park halindeki otomobilinde yangın çıktı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında otomobilin içinde yanmış halde Duran K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesi sonrası cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili Kalkandere savcılığı tarafından geniş kapsamlı araştırma başlatıldı.

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Park halindeki yanan otomobilinde cansız bedeni bulundu
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