Park kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocuklar arasında yaşanan cinayet olayı dün Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.Mahale arkadaşı olan iki çocuk parkta şakalaşmaya başladı. Şakalaşma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Ö.F.D., 13 yaşındaki H.B.'yi kavga ederken yere yatırdı. Bunun üzerine sinirlenen H.B., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Ö.F.D.'ye doğru salladı. Ö.F.D. göğsüne isabet eden bıçak yarasıyla bir anda yere yığıldı. Şüpheli H.B. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ö.F.D.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Ö.F.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi H.B. ise bıçakladığı arkadaşının durumunu öğrenmeye geldiği hastanede polis ekiplerince yakalanarak Polis Merkezine götürüldü.