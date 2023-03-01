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Giriş Tarihi: 1.3.2023 19:03 Son Güncelleme: 1.3.2023 19:27

Park kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Bayrampaşa'da bir parkta çocuklar arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Ö.F.D isimli çocuk, arkadaşı H.B tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arkadaşını öldüren 13 yaşındaki H.B. polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Park kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocuklar arasında yaşanan cinayet olayı dün Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.Mahale arkadaşı olan iki çocuk parkta şakalaşmaya başladı. Şakalaşma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Ö.F.D., 13 yaşındaki H.B.'yi kavga ederken yere yatırdı. Bunun üzerine sinirlenen H.B., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Ö.F.D.'ye doğru salladı. Ö.F.D. göğsüne isabet eden bıçak yarasıyla bir anda yere yığıldı. Şüpheli H.B. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ö.F.D.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Ö.F.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi H.B. ise bıçakladığı arkadaşının durumunu öğrenmeye geldiği hastanede polis ekiplerince yakalanarak Polis Merkezine götürüldü.

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Park kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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