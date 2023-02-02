Parklara geri dönüşümle onarım

TUZLA Belediyesi, ilçe genelindeki 150'ye yakın parkta bulunan oyun grubu, fitness aleti, çöp kutusu başta olmak üzere tüm ekipmanları kendi tesislerinde tamir ederek yeniliyor. Bu kapsamda sadece geçen yıl 47 oyun grubu, 9 takım fitness aleti ve diğer ekipmanların tamir, bakım ve revizyonundan 3 milyon 454 bin TL değerinde geri dönüşüm katkısı sağlandı. Geri dönüşüme dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Parklardaki bakım, onarım ve tadilat gerektiren ekipmanları yenileyerek, onları yeniden hayata kazandırıyoruz. Enerji tasarrufu, karbondioksit emisyonuna katkı vermek, hem de ekonomiye katma değer sağlamak açısından çok kıymetli bir iş yapıyoruz" dedi.