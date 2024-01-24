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Giriş Tarihi: 24.1.2024 12:25 Son Güncelleme: 24.1.2024 13:00

Parkta bıçaklanan genç kurtarılamadı

Gaziantep'te parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Parkta bıçaklanan genç kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Okan Parkı'nda meydana gelen olayda, iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında 2 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Nurettin Kılıçparlar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılıçparlar'ın cenazesinin Karkamış ilçesinin Gevence köyünde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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Parkta bıçaklanan genç kurtarılamadı
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