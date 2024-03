Parkta oynarken kaybolan Mehmet aranıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde parkta oynarken kaybolan 6 yaşındaki çocuk için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibinin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde Azerbaycan Parkı'nda oynayan 6 yaşındaki Mehmet Derin'in kaybolmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen ekip arama çalışması başlattı. Adranos Çayı kenarı, su altında ve havadan drone ile arama çalışmaları yapıldı.Olay yerine kokuya duyarlı arama köpekleri de getirildi. Anne ve babası ile belde sakinleri çocuğun sağ olarak bulunması için dere kenarında umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler "Evladımızın bir an önce bulunması için biz de belediye olarak destek oluyoruz. Ailesine bir an önce sağ olarak bulunması ve teslim edilmesi gayreti içinde ekiplerimiz de çalışmalara destek oluyor. İnşallah bir an önce müjdeli haber alacağız" şeklinde konuştu.