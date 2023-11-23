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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Parmaklıklar ardındaki mahkûmlara ve çocuklarına ışık oluyorlar

Parmaklıklar ardındaki mahkûmlara ve çocuklarına ışık oluyorlar
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan öğretmenler, daha önce hiç eğitim alma fırsatı yakalayamamış kadınlara ve mahkûmların parmaklıklar ardında büyüyen çocuklarına ışık olmak için çabalıyor. Cezaevinde 971 hükümlü ve tutuklunun yanı sıra 0-6 yaş arasında 26 çocuk da anneleriyle birlikte kalıyor. Mahkûmların ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması için pek çok eğitimin verildiği kurumda, daha önce hiç ders sıralarına oturmamış, adını dahi yazamayan 24 kadın okuma yazma kursu alıyor. Yasa gereği 6 yaşına kadar annelerinin yanında cezaevinde kalabilen minik öğrenciler ise anaokulunda, cezaevi personelinin çocuklarıyla birlikte eğitim alıyor.

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Parmaklıklar ardındaki mahkûmlara ve çocuklarına ışık oluyorlar
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