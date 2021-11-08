Partideki esrarengiz ölüme 5 gözaltı

Esenler Davutpaşa Mahallesi
'ndeki bir evde verilen partide başından vurulmuş halde bulunan Ozan Oğuz'un ölümüyle ilgili evde bulunan T.D. ve B.K. isimli iki kişi gözaltına alınmıştı. Evden kaçtığı tespit edilen E.T., İ.U. ve B.T. isimli kişiler de kısa sürede yakalandı. Zanlılar, Oğuz'un intihar ettiğini öne sürdü. 'Kasten adam öldürme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan, olay sonrası ev sahibi, kız arkadaşı ve bir arkadaşının evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yunus Emre KAVAK