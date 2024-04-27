Pastaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Hastaneye kaldırılan ve vücudunda çok sayıda mermi girişi bulunan yaralılardan Çaphan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Çamlıbel ise tedavi altına alındı. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi alarak başlattığı çalışmalar neticesinde, saldırıya ilişkin şüpheli Hilmi Pekgöz (44) gözaltına alındı.