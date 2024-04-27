Pastaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Cinayet, Sümer Mahallesi Rauf Denktaş Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre bir araçla olay yerine gelen şüpheliler pastanede oturanlara yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırı sırasında çay içmekte olan Yavuz Çaphan (38) ve 28 yaşındaki Hacı Salih Çamlıbel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan ve vücudunda çok sayıda mermi girişi bulunan yaralılardan Çaphan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Çamlıbel ise tedavi altına alındı. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi alarak başlattığı çalışmalar neticesinde, saldırıya ilişkin şüpheli Hilmi Pekgöz (44) gözaltına alındı.